Ex-participante do "Power Couple" detona reality e expõe a Record: "Nada é transparente"

Clara Maia, ex-participante do "Power Couple", abriu jogo sobre o reality da Record e deixou claro que existe muita desonestidade por trás das câmeras. A influenciadora esteve na quarta temporada, em 2019, ao lado do marido, André Coelho, acusando o programa de ser "extremamente tendencioso". Confira!

Ex-participante faz acusações contra o "Power Couple" da Record

A chuva de revelações aconteceu em entrevista ao Mini Cast, de Aline Galvão, onde Clara expôs o que pensa sobre o reality de casais da Record. Em 2019, a influenciadora chegou a ficar em terceiro lugar, junto com o marido, André.

Mesmo assim, Clara não economizou em críticas para a atração: "O 'Power Couple' é extremamente tendencioso em todos os aspectos". A ex-participante também entregou que todas as provas, que acontecem fora do ao vivo, são passíveis de manipulação.

"Todas as provas dão pra ser burladas de um [participante] para o outro. Não são provas que acontecem simultaneamente, com todo mundo vendo. Simplesmente, tem umas provas que são um baldinho aqui, a pessoa aqui, cuspir no baldinho. Se a produção quiser colocar o meu balde lá na casa do c****** ou perto de mim, sabe, São coisas que dão pra ser burladas, que são burladas...



Ana Clara afirmou que, durante o confinamento, chegou a questionar várias dinâmicas, mas foi advertida pela produção. "Nada transparente. Eu falava isso muito dentro, então eu fui muito chamada a atenção dentro do 'Power Couple', porque as provas são extremamente questionáveis. E aí quando eu questionava, brigavam comigo e falavam: 'Você não pode questionar isso'. Como assim eu não posso questionar? É uma coisa que não está transparente".

A ex-Power Couple ainda entregou que, perto da final, a produção mudou as regras na intenção de favorecer um casal e permitiu que o público escolhesse o terceiro colocado, independente do desempenho em provas.

"Eles [a direção e produção] mudaram a última regra, a regra da final, eles botaram a informação no site: 'x pessoas perderam a prova', eles trocaram o formato da final. Como assim? Isso é absolutamente absurdo".

"Eu nunca vi se quer um programa inteiro de tanta angústia que me dá assistir, de tão tendenciosa que é a edição. A gente fez um grupo de amigos muito maneiro lá dentro, a gente brincava o dia inteiro, mas ninguém passava isso".