Pelé acredita que não seja eliminado e ganha elogio de Iran: "Fez o que a Galisteu mais falou"

Depois de achar que tinha ido parar na final antes da hora, Pelé Milflows afirmou, em conversa com Iran Malfitano, que não acredita que seja eliminado de "A Fazenda 14" na roça desta terça-feira (13). Os dois admitiram terem chegado mais longe do que o esperado no reality da Record e o ator lembrou que o cantor seguiu conselho certeiro de Adriane Galisteu.