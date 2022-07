Edleide foi eliminada do "MasterChef" após entregar pão cru que viralizou: "Misericórdia"

Edleide se despediu do "MasterChef Brasil" nesta terça-feira (26) ao errar no preparo de uma receita e deixar o pão com aspecto de cru. Apesar de ter chegado perto de escapar da eliminação, o deslize foi crucial para que fosse escolhida pelos jurados para seguir seu caminho fora do reality da Band. As imagens do resultado viralizaram na web: "Misericórdia".