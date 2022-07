Edição do BBB exibe VT de Arthur ao som de "Adultério": web não perdoou a indireta

A edição do BBB22 não perdeu a chance de "brincar" com Arthur Aguiar no último programa da TV Globo, que foi ao ar na terça-feira (29). Em um dos VTs da atração, o foco foi desmentir algumas falas do ex-Rebelde da última semana — e não é que os produtores escolheram uma trilha sonora inusitada para o vídeo? Confira abaixo!