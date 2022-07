Douglas Silva e Paulo André apostam na vitória de Arthur no BBB22: ator foge de expectativas

Depois de muito fogo no parquinho, o top 5 do BBB22, formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby, passou a madrugada dessa quarta-feira (20) comentando sobre o futuro no jogo. Na contagem regressiva para a final, os brothers apostaram em quem tem grandes chances de levar o prêmio e o ator foi o mais cotado.