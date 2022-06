Huck expõe Loreto sem roupa nos bastidores de "Pantanal" e não perdoa costume: "Todo dia?"

Luciano Huck surpreendeu ao mostrar José Loreto sem roupa nos bastidores de "Pantanal". Durante as gravações, o ator chegou a pousar nu com Jesuíta Barbosa e teve a foto exposta no telão do "Domingão". Enquanto o intérprete de Tadeu explicava o que tinha por trás, Rafa Kalimann não se aguentou e reagiu com sinceridade: "Não dá medo não?".