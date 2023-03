Lívia Andrade rebate críticas após expor Key e João Gomes no "Domingão": "Desnecessário"

Lívia Andrade transformou o reencontro de Key e Gustavo em puro climão durante o "Domingão com Huck". A assistente de Luciano Huck fez questão de causar uma saia justa ao debochar do fato da jogadora de vôlei ter exposto vários famosos com quem ficou, incluindo João Gomes, que estava no programa, se explicando nas redes sociais.