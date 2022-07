Após vencer o BBB22, Arthur Aguiar faz desabafo: "Tinha perdido a vontade de viver"

Campeão do BBB22 com 68,96% dos votos do público, Arthur Aguiar confessou que não estava bem antes de entrar para o reality. O ator luta contra sintomas da depressão e Maíra Cardi já tinha revelado que o ex-BBB só não tirava a própria vida por causa da filha, Sophia, de 3 anos. Durante a Rede BBB, o ator comentou sobre o assunto delicado.