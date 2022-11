Fora de "A Fazenda 14", Deborah afirma que Deolane merece chegar até a final do reality

Deborah Albuquerque surpreendeu ao falar sobre Deolane Bezerra, seu principal desafeto, fora de "A Fazenda 14", deixando claro que acredita que a advogada merece ir longe no reality da Record — ainda que tenham protagonizado muitos barracos e discussões — mas sem abrir mão do deboche no "Link Podcast", do qual participou recentemente.