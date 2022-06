Deboche de participante do "MasterChef" pegou até Ana Paula Padrão de surpresa e gerou climão

Uma participante do "MasterChef Brasil" usou todo o seu deboche para comemorar a vitória no primeiro desafio da noite e deixou Ana Paula Padrão chocada com um comentário. Edleide teve o direito de salvar dois colegas para o mezanino, mirou nos homens e, ao ser questionada pela apresentadora, deu um "close errado", na visão do público.