Brothers notaram detalhe com Tadeu em eliminação de Lina: demonstrou estar abalado

O discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação de Linn da Quebrada deu o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Diretamente do BBB22, o apresentador se emocionou ao comentar sobre a saída da cantora e perdeu o tom de sobriedade, o que fez os participantes repercutirem um detalhe depois do ao vivo. Entenda!