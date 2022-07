BBBs supõem que Arthur foi "eliminado" por dormir demais e ator se defende: "É uma fuga"

Arthur Aguiar foi o escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto do BBB22 — com 82,8% dos votos, o ator venceu a votação do paredão falso. No novo cômodo, o ex-Rebelde tem alguns cards disponíveis e pode utilizá-los quando quiser bagunçar a dinâmica da casa e ouvir as conversas dos confinados. Em uma das ocasiões, ele flagrou um papo dos brothers sobre o suposto motivo de sua "eliminação": o excesso de sono. Saiba mais abaixo!