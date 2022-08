Brenda entrega falas ofensivas de Nahim e vira alvo de Andreia no "Power": ironizou doença

Durante o programa ao vivo, Brenda aproveitou o espaço para alertar a produção sobre a situação delicada com Andreia e Nahim dentro da mansão Power: "Muitas coisas envolvendo outras pessoas também por causa das nossas brigas com Nahim e Andreia foram se ocasionando. A gente entende que eles são um casal mais velho e que os mais velhos precisam ainda mais respeito, mas o respeito, eu acho, tem que vir de ambas as partes".