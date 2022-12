Bia Miranda volta a falar de infância dura em "A Fazenda" e mãe rebate: "Fui do céu ao inferno"

Bia afirmou ainda ter sido colocada para dormi no sofá após o ocorrido. "Nisso, quando a minha mãe saiu, ela já me pegou, tirou a minha roupa e me deixou só de calcinha e me colocou na rua. Me botou debaixo da lixeira para dormir. Quem me achou de manhã... não lembro se foi o marido dela ou se foi o cara que abusou de mim. Isso criança".