Sisters do Deserto apoiam Ricardo na reta final do BBB23: "Está tudo bem você chorar"

Depois da eliminação de Domitila no BBB23, as sisters do Quarto Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, consolaram e decidiram apoiar Ricardo, último sobrevivente do Fundo do Mar, afirmando que gostariam de tê-lo no top 5 com elas, quando o clima ficou mais leve na casa.