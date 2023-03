Sarah Aline se incomoda com Ricardo e chama brother para conversa no BBB23: "Chocada"

Sarah Aline admitiu ter ficado incomodada com algumas atitudes de Ricardo, com quem vive um affair, no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14) no BBB23. A sister fez questão de chamá-lo para conversar e abriu seu coração em momento sincero ao apontar incoerências no comportamento com mulheres dentro da casa. Confira o que rolou na DR!