Final do BBB23 teve a menor votação dos últimos anos: veja ranking das maiores

Sem muitas supresas, Amanda foi escolhida como a vencedora do reality, mas a final contou apenas com 76.290.810 votos, número muito abaixo da final do ano passado, que sagrou Arthur Aguiar campeão, com total de 751.366.679 votos. A votação do último episódio da temporada do BBB23 também foi inferior ao de outras edições do programa.