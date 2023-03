Bruna Griphao se exalta com Ricardo após Jogo da Discórdia e rompe aliança: "Inimigo agora"

Depois de um Jogo da Discórdia agitado no BBB23, quando trocaram farpas e acusações, Bruna Griphao e Ricardo voltaram a se enfrentar após o fim da dinâmica ao vivo, na volta para a casa mais vigiada do Brasil. A sister deixou claro que os dois agora são inimigos e prometeu dar um fim em qualquer tipo de contato com o brother. Entenda!