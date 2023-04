Bruna Griphao confronta Cezar Black por voto e se revolta no BBB23: "Muito sem noção"

A formação de Paredão do último domingo (9) acabou colocando fogo no parquinho no BBB23. Disputando a permanência com Fred Nicácio e Sarah Aline, Bruna Griphao se revoltou com a estratégia de jogo de Cezar Black, que votou nela mesmo após mudar para o Quarto Deserto, não convencendo com sua justificativa.