Brothers do Deserto relembram assédio em festa no BBB23: "A gente ficou com medo"

Os integrantes do Quarto Deserto, que eram aliados diretos de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB23, lamentaram as expulsões dos brothers, mas garantiram ter percebido algo suspeito durante a última festa. Os ex-BBBs cometeram importunação sexual com Dania Mendez e acabaram sendo penalizados pela produção. Confira o que foi dito!