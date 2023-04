No reencontro do BBB23, Amanda se incomoda com fama de planta e reage: "Eu ganhei"

Amanda Meirelles, campeã do BBB23, se incomodou com um VT exibido durante o reencontro dos participantes da temporada no "BBB: A Eliminação", exibido pelo Multishow. Apesar de ter levado o prêmio, a médica continua sendo chamada de "planta" por não ter feito grandes movimentações no jogo, rebatendo comentário no programa. Confira!