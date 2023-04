Amanda alfineta brothers do Fundo do Mar por postura em festa de Aline no BBB23: "Respeito"

Os brothers do Fundo do Mar viraram assunto do grupo Deserto depois de não aproveitarem o começo da festa de Aline Wirley na pista de dança, junto com as outras sisters, no BBB23. Bruna Griphao, Larissa e Amanda, que alfinetou diretamente os rivais, não se conformaram com a falta de respeito, fazendo comentários ao longo da noite. Confira!