Pedro Scooby afirma ter se decepcionado com PA e atleta cai no choro no BBB22: entenda

Depois da eliminação de Gustavo, seguida de uma nova dinâmica para definir a liderença, Pedro Scooby confessou ter se decepcionado com atitudes de Paulo André, fazendo o atleta ficar aos prantos no BBB22. Além de ter perdido a prova, o surfista foi parar no Paredão e afirmou não ter recebido apoio do aliado. Entenda!