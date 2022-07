Fora do BBB22, Eliezer não dispensa romance com Natália e dispara: "Vale uma conversa"

Eliminado no top 4 do BBB22, Eliezer abriu o jogo sobre a relação que teve com Natália, deixando claro que não descarta a possibilidade do romance ir para a frente do lado de fora: "Vale uma conversa", cravou o brother. Quando a sister saiu, o ex-participante da Pipoca entregou que tinha fingido que "nada aconteceu".