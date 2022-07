Eliezer revela que deixou romance com Nat em aberto no BBB22: "Fingi que nada aconteceu"

Minutos após a eliminação de Natália, Paulo André quis saber de Eliezer se o romance que começou no BBB22 poderia ir para a frente fora do reality. O brother abriu o jogo, afirmou ter tentado se resolver com a mineira por conta do último Jogo da Discórdia, mas revelou que as coisas ficaram em aberto: "Melhor asssim".