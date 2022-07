De volta, Arthur tira satisfação com Scooby e brother rebate no BBB22: "Eu sou real"

Depois de voltar para a casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar cobrou Pedro Scooby sobre comentários que não gostou de ouvir enquanto estava no quarto secreto do BBB22. O ator se decepcionou com o surfista ao ouvi-lo falando que estava feliz e que ele poderia ter sido eliminado por sentir muito sono: "Eu sou real". Entenda!