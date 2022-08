Arthur fala sobre amizade com PA e diz que espera contato dele: "Até hoje não me chamou"

Desde o fim do BBB22, rumores de que Arthur Aguiar e Paulo André não tinham mantido a amizade do lado de fora ganahram força, chegando a serem confirmados pelo atleta no início de maio, quando afirmou que não tinha falado com o campeão. Dessa vez, em participação no "Altas Horas", o ator deu mais detalhes e contou até ter procurado o ex-BBB.