Adriane Galisteu manda indireta em noite de eliminação de "A Fazenda 14": "Bateu o sino"

A reta final de "A Fazenda 14" gerou mais polêmica do que toda a temporada do reality show. Depois de uma transmissão ao vivo feita por Deolane Bezerra, acusando a Record e a própria apresentadora de manipulação, Adriane Galisteu deu uma indireta ao vivo que levou o público a conectar o que foi dito com os últimos acontecimentos. Confira!