Qual foi a reação dos peões com a saída de Deolane: assista ao momento exato do anúncio

Deolane Bezerra deixou oficialmente o elenco de "A Fazenda 14" ao tocar o sino no último domingo (4). A saída da advogada gerou o maior climão na casa, especialmente entre as aliadas do grupo A, que não se convenceram com a justificativa da Record. Confira o momento em que os peões ficaram sabendo de tudo e qual foi a reação de cada um!