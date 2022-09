Produção de "A Fazenda" denuncia maus-tratos com animais e faz alerta aos peões: "Cuidado"

Uma das regras de convivência exigida dos participantes de "A Fazenda 14" é o fato de ser estritamente proibido machucar, xingar ou lidar de forma grosseira com os animais do reality, dos quais devem cuidar diariamente. No último domingo (25), Shayan, fazendeiro da semana, foi chamado pela produção, que advertiu o elenco sobre maus-tratos.