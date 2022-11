Moranguinho tentou contornar climão com grupo A em "A Fazenda 14": defendeu Deolane

"A Fazenda 14" teve uma madrugada agitada entre as integrantes do grupo A, que passaram por climão, por causa de desentendimentos recentes com Deolane Bezerra. Moranguinho resolveu tentar apaziguar a situação e tomou a frente ao conversar com Bia Miranda e Pétala Barreiros sobre a advogada. Entenda o que rolou!