Eliminação de Ruivinha pegou peões de surpresa em "A Fazenda": nem esposa de André esperava

"Lembro. A pressão do jogo, tudo que você faz lá dentro vira motivo pra voto, vira motivo pra tudo. E eu fiquei com muito medo das pessoas me julgarem e até hoje lá dentro do programa eu andava meio pisando em ovos. As pessoas viam eu fazendo as coisas e jogavam isso na minha cara. E eu fui me podando cada vez mais", explicou a eliminada.