Deolane se jogou no chão com retorno de Deborah e tretou com Ruivinha em "A Fazenda"

"A Fazenda 14" divertiu os telespectadores com a reação de Deolane ao ver que Deborah tinha sobrevivido à primeira roça do reality show. Rival declarada da ruiva, a advogada se jogou no chão, fingiu um desmaio e até Adriane Galisteu comentou. Depois, por outro lado, acabou tendo uma troca de farpas em discussão com Ruvinha de Marte. Entenda!