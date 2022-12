Deolane afirma que roça é falsa em "A Fazenda" e promete infernizar Bárbara: "Abaixar o ego"

Deolane Bezerra surpreendeu ao simplesmente adivinhar que a roça desta semana é falsa em "A Fazenda 14". Durante uma conversa com as aliadas do grupo A, a advogada revelou o que pretende fazer com a informação, prometendo infernizar a vida dos rivais, dependendo de quem volte. A vaga está sendo disputada por ela, Bárbara e Pétala.