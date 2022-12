Bia, Pétala e Moranguinho cogitaram desistir de "A Fazenda 14": duas até pediram para sair

A desistência de Deolane Bezerra de "A Fazenda 14" gerou climão na sede do reality e fez Bia Miranda, Pétala e Moranguinho cogitarem desistir do reality da Record. O trio de peoas se reuniu no closet para falar com a produção e somente a esposa de Naldo aceitou atendimento médico, enquanto as outras duas chegaram a oficializar o pedido.