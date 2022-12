Grupo A desconfia de saída de Deolane e acusa Record: levaram bronca de Adriane Galisteu

"Sugeriram que a gente vai inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo. Isso não dá para admitir", disparou a apresentadora. "Então, para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo. E quem não acredita já sabe o caminho a tomar. Tudo bem aí? Nós não vamos aceitar esse tipo de postura na nossa relação, meninas. Sabe por quê? A nossa relação se baseia na confiança, não tem outro jeito de ter relação. Então eu peço respeito comigo, com a produção pra gente concluir a nossa temporada com sucesso".