"A Fazenda 14" teve lavagem de roupa suja em meio ao caos e Galisteu adiantou: "Babado"

A rebelião dos peões eliminados por conta do cancelamento da festa de "A Fazenda 14" quase atrapalhou as gravações da lavação de roupa suja, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (13), reunindo aqueles que foram eliminados — com exceção dos expulsos, desistentes e também do top 4, que foi poupado pela produção. Confira detalhes!