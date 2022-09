Tati Zaqui repensa romance com Thomaz após atitude do peão na roça de "A Fazenda": entenda

Tati Zaqui admitiu ter um "dedo podre" ao se surpreender negativamente com uma atitude de Thomaz Costa, após a eliminação de Ingrid Ohara, em "A Fazenda 14". Durante a madrugada desta sexta-feira (30), a cantora viu o artista debochando do que tinha acontecido com uma atitude bem "quinta série" da qual não gostou nada. Entenda!