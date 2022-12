Equipe de Pétala torce por Deolane em roça falsa e ignora votos para a peoa em "A Fazenda"

"A Fazenda 14" apostou em uma reviravolta para agitar os últimos momentos do jogo com uma roça falsa que promete entregar fogo no feno. Com a prova do fazendeiro, que terminou com a vitória de Pelé, a berlinda agora é disputada por Bárbara, Deolane e Pétala — que puxou mutirão através da equipe a favor da advogada. Entenda!