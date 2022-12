O que Babi já descobriu em roça falsa de "A Fazenda": se revoltou com deboche de Deolane

Bárbara Borges foi a mais votada do público para seguir em "A Fazenda 14" e descobrir os podres dos peões em roça falsa que deu o direito de assistir tudo de camarote. Já no rancho, a ex-Paquita se surpreendeu com algumas declarações, mas acabou exaltada com um comentário feito por Deolane Bezerra. Confira o que já rolou no reality!