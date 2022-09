Deborah discute com Pétala e ainda alfineta Deolane em "A Fazenda 14": clima pesou

A ruiva ainda relatou que vem sendo ameaçada por Deolane e isso seria contra as regras. "Ela fala que eu sou uma p******, que eu vou tomar uma trolha no c*, que ela vai fazer da minha vida um inferno aqui dentro. Você sabe que na cláusula do contrato que nós assinamos isso é proibido, né? O diretor avisou que é proibido ameaçar as pessoas. O que adiantou? Onde eu vou, ela está".