Quem Bia Miranda deve indicar para a roça em "A Fazenda": tem alvo em comum com Deolane

Chegou o dia mais esperado para quem não perde nada do que acontece em "A Fazenda 14": formação da roça e muito fogo no feno! Fazendeira da semana, Bia Miranda já tem ideia de quem vai colocar na reta nesta semana, com alvo em comum com Deolane, com quem já tiveram alguns desentendimentos. Confira!