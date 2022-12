Babi reencontra André e Iran, deixa peão aos prantos e faz fofoca sobre rivais em "A Fazenda"

Bárbara Borges teve a chance de convidar dois integrantes de "A Fazenda 14" para irem ao rancho e descobrirem que a roça era falsa com exclusividade. Depois de um susto daqueles no reencontro, André e Iran Malfitano descobriram as fofocas que a ex-Paquita já teve acesso e debocharam do grupo A. Confira o que já rolou!