Xuxa e Angélica atuam juntas em nova série do Disney+: o que já sabemos sobre "Tarã"

A direção de arte é assinada por Fernando Zuccolotto, e uma aldeia cenográfica foi construída no sul do Acre, estado que será parte do cenário da história, aproveitando materiais e técnicas construtivas locais e contando com a expertise de uma equipe da Aldeia Puynawa. A trilha sonora é da Loud+, liderada por Guilherme Garbato com a colaboração da compositora indígena Djuena Tikuna.