"Camelot" é baseada em fatos reais? Entenda como foi produzida a série épica de sucesso

A série "Camelot", disponível para assistir online e de graça no catálogo do ViX, traz uma releitura da conhecida saga do Rei Arthur. A nova abordagem, em uma produção com 10 episódios, conta a história do lendário reino de Camelot, com estrelas bem conhecidas em Hollywood e muita gente se pergunta se é baseada em fatos reais.