Quando lança a série "The Idol"? O que se sabe sobre o seriado polêmico com famosos

De acordo com o site “Deadline”, a diretora deixou o projeto por causa de The Weeknd, ator e um dos criadores do seriado, que considerou que a atração estava com uma "perspectiva feminina muito forte". Algum tempo depois, a revista “Rolling Stone” noticiou que a série contava com “cenas sexuais gráficas”, semelhantes a uma “pornografia de tortura sexual”.