9 séries para ver se você gostou de "Uma Advogada Extraordinária": 2 com a mesma atriz

Jin-Myung (Han Ye-ri) está sempre ocupada com o trabalho e os estudos, Ye-Eun (Han Seung-yeon) é bem objetiva quanto ao que gosta e o que não suporta com relação ao seu namorado. Enquanto isso, Jin-Won, vivida pela mesma atriz de “Um Advogada Extraordinária”, Park Eun-bin, é rainha das festas. Já Yi-Na (Ryu Hwa Young) está entre as mais populares e Eun-Jan (Hye-soo Park) tem um gosto no mínimo curioso para rapazes.