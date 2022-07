Séries brasileiras da Netflix que voltam para 2ª temporada ainda em 2022: fotos e spoilers

Pela primeira vez, Cristina (Naruna Costa) experimentará o sabor do poder. Depois de ver a Irmandade estampada em todos os jonais, a personagem ficará deslumbrada com a nova posição e passará a fazer o que for preciso para fazer a facção crescer ainda mais. Com Edson (Seu Jorge) correndo risco de vida na prisão, Cristian terá de planejar algo ainda mais complexo e arriscado, ao mesmo tempo que tentará reconquistar a confiança de Darlene (Hermila Guedes).