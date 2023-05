"Rainha Charlotte" é inspirada em história real: spin-off de "Bridgerton" virou fenômeno

A minissérie “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, spin-off do sucesso “Bridgerton”, retrata a ascensão da rainha Charlotte ao poder, aos 17 anos, após se casar com o Rei George III. Ambientada 50 anos antes do seriado original, a atração com seis episódios já está disponível no catálogo da Netflix e é inspirada em uma história real.