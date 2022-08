Série de Meghan Markle na Netflix é cancelada antes de estrear: streaming explicou motivo

A Archewell Production, empresa de Meghan Markle e do príncipe Harry, revelou em 2021 que produziria a animação "Pearl" em parceria com a Netflix — esta seria a primeira produção ficcional da duquesa de Sussex para a plataforma. A série acompanharia as aventuras de uma menina de 12 anos que aprende a internalizar seu poder e encontra inspiração em mulheres influentes da história.